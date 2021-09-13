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В школах Львова будут проводить тест-скрининг на COVID

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Львов, Понедельник 13 сентября 2021 18:15
В школах Львова будут проводить тест-скрининг на COVID Фото: в школах Львова будут проводить тест-скрининг на COVID (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во Львове учеников и учителей будут проверять на коронавирус. На этой неделе антиген-скрининг введут в одном из учебных заведений города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Zaxid.

По словам заместителя мэра Львова Андрея Москаленко, каждое утро в одной из школ города врачи будут тестировать учеников и учителей на коронавирус. Через некоторое время скрининг введут и в других учебных заведениях.

"А после нее сможем проследить динамику заболевания, ведь именно образовательные учреждения являются местом, где теоретически и практически передается инфекция. Поэтому мы будем думать о следующих шагах",- добавил Москаленко.

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