ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У школах Львова проводитимуть тест-скринінг на COVID

Новость на русском →
Львів, Понеділок 13 вересня 2021 18:15
У школах Львова проводитимуть тест-скринінг на COVID Фото: у школах Львова проводитимуть тест-скринінг на COVID (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Львові учнів й вчителів перевірятимуть на коронавірус. Цього тижня антиген-скринінг запровадять в одному з навчальних закладів міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zaxid.

За словами заступника мера Львова Андрія Москаленка, щоранку в одній зі шкіл міста лікарі тестуватимуть учнів й вчителів на коронавірус. Через деякий час скринінг запровадять й в інших навчальних закладах.

"А опісля неї зможемо простежити динаміку захворювання, адже саме освітні заклади є місцем, де теоретично й практично передається інфекція. Відтак ми будемо думати про наступні кроки",- додав Москаленко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Коронавірус Пандемія коронавірусу
NEWS
Київ найближчої години накриє гроза
Київ найближчої години накриє гроза
DAILY
Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться