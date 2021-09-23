Почти во всех школах Киева вакцинировано 80% педагогов, - КГГА

По состоянию на 23 сентября, в Киеве почти 100% учебных заведений достигли показателя в 80% вакцинированных. Сейчас все школы и садики столицы готовы к работе в условиях карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский заявил, что все школы и садики Киева работают в обычном режиме.

"Сейчас Киев - лидер по вакцинации работников образования, по состоянию на 23 сентября почти 100% учебных заведений, которых в городе более 900, достигли показателя в 80% вакцинированных", - заявил он.

По словам замглавы КГГА, в первую очередь активно вакцинировался педагогический состав учебных заведений, а через неделю подтянулись и технические работники.

"Вакцинация работников будет продолжаться. Сейчас все школы и садики готовы к работе в условиях карантина и обеспечены необходимыми средствами для дезинфекции. В то же время запрет на посещение родителями учебных заведений продолжает действовать", - добавил он.