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Майже у всіх школах Києва вакциновано 80% педагогів, - КМДА

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Києва, Четвер 23 вересня 2021 14:48
Майже у всіх школах Києва вакциновано 80% педагогів, - КМДА Фото: у Києві майже 100% шкіл виконали вимогу щодо вакцинації 80% працівників (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Станом на 23 вересня, у Києві майже 100% навчальних закладів досягли показника у 80% вакцинованих. Зараз всі школи та садочки столиці готові до роботи в умовах карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський заявив, що всі школи і садки Києва працюють у звичайному режимі.

"Зараз Київ - лідер з вакцинації працівників освіти, станом на 23 вересня майже 100% навчальних закладів, яких у місті понад 900, досягли показника у 80% вакцинованих", - заявив він.

За словами заступника голови КМДА, в першу чергу активно вакцинувався педагогічний склад навчальних закладів, а через тиждень підтягнулися і технічні працівники.

"Вакцинація працівників триватиме. Наразі всі школи та садочки готові до роботи в умовах карантину та забезпечені необхідними засобами для дезінфекції. Водночас заборона на відвідування батьками навчальних закладів продовжує діяти", - додав він.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня в Україні в очному форматі школи приймають початкові класи не залежно від рівня вакцинації. Старші класи продовжують навчання в такому вигляді, тільки якщо не менше 80% персоналу школи вакциновані від COVID.

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