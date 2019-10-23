В школах Киева усилят меры безопасности

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский заявил, что местная власть привлекла к охране школ "Муниципальную охрану". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По его словам, в школах, где работает такая система безопасности отсутствуют какие-либо провокационные ситуации или чрезвычайные происшествия. Также Мондриевский отметил, что в Киеве прилагают максимум усилий, чтобы лучший опыт по безопасности детей было использовано во всех учебных заведениях столицы.

"Безопасность наших детей - это самое главное и для этого доступ на территорию школ посторонних лиц надо максимально ограничить, а доступ родителей сделать системным, четким и максимально организованным. Именно поэтому обращаюсь к родителям: чтобы минимизировать риски, пожалуйста, уважайте правила. Школа вашим детям не враг, и с вами у нас общая цель - сделать пребывание детей в школах безопасным", - отметил заместитель главы КГГА.

Также он добавил, что правила доступа на территорию школ должны быть едиными для всех.

"Предъявлять документ, удостоверяющий личность, и фиксировать вход и выход посторонних людей - это не прихоть, а требование времени", - заявил Мондриевский.

Ранее РБК-Украина сообщало, что КГГА выделила в восемь раз больше средств на внедрение Новой украинской школы, чем предусматривают нормативы.За эти средства в районах города продолжается закупка парт, дидактических материалов, мультимедийной техники, мебели и других составляющих нового образовательного пространства.