У школах Києва посилять заходи безпеки

Заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентин Мондрієвський заявив, що місцева влада залучила до охорони шкіл "Муніципальну охорону". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За його словами, у школах, де працює така система безпеки відсутні будь-які провокаційні ситуації чи надзвичайні події. Також Мондрієвський зазначив, що в Києві докладають максимум зусиль, щоб кращий досвід щодо безпеки дітей було використано у всіх навчальних закладах столиці.

"Безпека наших дітей - це найголовніше і для цього доступ на територію шкіл сторонніх осіб треба максимально обмежити, а доступ батьків зробити системним, чітким та максимально організованим. Саме тому звертаюся до батьків: щоб мінімізувати ризики, будь ласка, поважайте правила. Школа вашим дітям не ворог, і з вами у нас спільна мета - зробити перебування дітей у школах безпечним", - зазначив заступник голови КМДА.

Також він додав, що правила доступу на територію шкіл повинні бути єдиними для всіх.

"Пред'являти документ, що засвідчує особу, та фіксувати вхід і вихід сторонніх людей - це не примха, а вимога часу", - заявив Мондрієвський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що КМДА виділила у вісім разів більше коштів на впровадження Нової української школи, ніж передбачають нормативи.За ці кошти у районах міста триває закупівля парт, дидактичних матеріалів, мультимедійної техніки, меблів та інших складових нового освітнього простору.