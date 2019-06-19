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КГГА профинансировала в 8 раз больше средств на Новую школу, чем предусмотрено нормативами

Новости » Общество    19.06.2019 - 10:15
КГГА профинансировала в 8 раз больше средств на Новую школу, чем предусмотрено нормативами
КГГА (фото: kyivcity.gov.ua)

На концепцию Новой украинской школы в учебных заведениях Киева предусмотрено 228,6 млн грн

Киев профинансировал в 8 раз больше средств на внедрение Новой украинской школы, чем предусматривают нормативы. Об этом отметил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу администрации.

"В этом году на внедрение концепции Новой украинской школы в учебных заведениях Киева предусмотрено 228,6 млн грн. Государство на эти нужды столицы в рамках субвенции выделило 51,4 млн грн. В свою очередь городская власть из бюджета города добавила еще 177,2 млн грн, что в 8 раз больше, чем предусматривает постановление Кабинета министров Украины", – отметил Мондриевский.

Он добавил, что за эти средства в районах города продолжается закупка парт, дидактических материалов, мультимедийной техники, мебели и других составляющих нового образовательного пространства, "чтобы будущим первоклашкам было интересно, комфортно и уютно в школе". Лучшие показатели освоения средств сейчас в Голосеевском и Шевченковском районах.

Всего в городе в среднем на 1 ученика предусматривается 7 тыс. грн для обеспечения норм Новой украинской школы.

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