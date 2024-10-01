У школах хочуть повністю заборонити російську мову: законопроєкт уже в Раді

Вона нагадала, що уряд зобовʼязав усі школи із 2021 надавати освітні послуги українською мовою, але, як зазначає депутатка, проблема полягає в тому, що після уроку діти, а подекуди і вчителі - переходять на російську.

Наталія Піпа навела результати моніторингу 2023-2024 Державної служби якості освіти України та Уповноваженого із захисту державної мови, які показали, що під час уроків та перерв спілкуються між собою виключно українською мовою лише 41% учнів.

"Для того, щоб це змінити, я реєструю законопроєкт, який зобовʼязує говорити українською на перерві, шкільному подвірʼї, стадіоні та усій території школи", - наголосила вона.

Депутатка також навела кілька причин, чому ці зміни та впровадження української мови не лише на уроках, але й на перервах, потрібні. Серед них:

•⁠ ⁠тиск на українськомовних дітей, конфлікти через мову і булінг;

•⁠ ⁠діти, які погано знають українську вже в першому класі мають труднощі із навчанням у школі, відстають у читанні, гірше засвоюють матеріал, а також пізніше мають гірші результати на контрольних, ЗНО/НМТ та мають гірші можливості для вступу та роботи в майбутньому.

"Звісно, є проблема, що в деяких сімʼях батьки з дітьми говорять російською. Таких батьків я закликаю спілкуватися із дітьми українською, переходити і власним прикладом, адже це полегшить у майбутньому навчання у школі, складання іспитів та підвищить шанси на успіх дитини при складанні НМТ", - порадила депутатка.

Вона додала, що наразі важливо збільшувати кількість середовищ, в яких дитина буде спілкуватись українською. За її словами, використання української не має обмежуватися лише 45 хвилинами уроку.

"Ми маємо позбутися цього умовного правила в головах у освітян, учнів та батьків "пролунав дзвінок - можна будь-якою мовою" (і ми розуміємо, що ця будь-яка - чомусь російська). Має бути сформоване нове правило: "суспільні і публічні місця - державною мовою", - заявила вона.

Депутатка пояснила, що поданий законопроєкт вводить до Закону "Про освіту" поняття "українськомовного середовища" та зобовʼязує засновників, керівників, працівників закладів освіти створювати та підтримувати українськомовне середовище.

Також вона пояснила що це означає для вчителів та батьків. Для перших це - не переходити на російську на перервах, у їдальні, у приватному спілкуванні на території школи, оскільки вони все ще на робочому місці. Окрім цього, вчителі та директори можуть проводити просвітницькі заходи, закликати учнів спілкуватися українською і робити зауваження, коли чують російську у дітей.

Для батьків зміни означатимуть те, що вони мають залучатися до створення та підтримання в закладі освіти українськомовного середовища.

За її словами, Кабмін та центральні органи виконавчої влади зобов’язані будуть розробити ефективну систему вимірювання мовленнєвих компетенцій дітей.

"Я сподіваюся на підтримку як батьків, так і освітян - ми маємо обʼєднатися заради наших дітей. Законопроєкт у процесі реєстрації. Усі деталі будуть пізніше, як тільки документ буде опубліковано на сайті Верховної Ради", - додала вона.