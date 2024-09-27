Чи можна на перервах школярам спілкуватися російською: відповідь надали у МОН

В Україні школярі мають навчатися українською мовою. Це не стосується уроків іноземної мови або уроків для національних меншин.

Про це заявив заступник очільника Міносвіти України Андрій Сташків, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Української правді ".

Він заявив, що позаурочні заняття та перерви є також частинами освітнього процесу.

Таким чином, українська мова має також звучати на перервах та факультативах.

Сташків зазначив, що для контролю задля того, щоб освітній процес проходив державною мовою, і була створена Служба мовного омбудсмена.

За його словами, адміністрація шкіл та вчителі знають про ці вимоги. В разі надходження звернень про порушення, у Службі будуть на них реагувати.

Нагадаємо, що в Україні змінився термін навчання у школах. З 2027 року українські школярі 11-річна система буде замінена на 12-річну. Завдяки цьому вони приходитимуть до університету більш підготовленими, оскільки також буде введена система профільної освіти. Учні зможуть обирати собі фахові предмети, які будуть вивчати більш детально.

Таким чином, після 9 класу навчання буде ділитися на академічний і професійний напрями.

Ця реформа стартує вже у 2025 році в пілотних ліцеях. Згодом до неї залучатимуть інші заклади освіти України.