В школах хотят полностью запретить русский язык: законопроект уже в Раде

Она напомнила, что правительство обязало все школы с 2021 года предоставлять образовательные услуги на украинском языке, но, как отмечает депутат, проблема заключается в том, что после урока дети, а иногда и учителя - переходят на русский.

Наталья Пипа привела результаты мониторинга 2023-2024 Государственной службы качества образования Украины и Уполномоченного по защите государственного языка, которые показали, что на уроках и перерывах общаются между собой исключительно на украинском языке только 41% учащихся.

"Для того чтобы это изменить, я регистрирую законопроект, который обязывает говорить по-украински на перемене, школьном дворе, стадионе и всей территории школы", - подчеркнула она.

Депутат также привела несколько причин, почему эти изменения и внедрение украинского языка не только на уроках, но и на перерывах нужны. Среди них:

•⁠ ⁠давление на украиноязычных детей, конфликты из-за языка и буллинга;

•⁠ ⁠дети, которые плохо знают украинский уже в первом классе имеют трудности с обучением в школе, отстают в чтении, хуже усваивают материал, а также позже имеют худшие результаты на контрольных, ЗНО/НМТ и имеют худшие возможности для поступления и работы в будущем .

"Конечно, есть проблема, что в некоторых семьях родители с детьми говорят по-русски. Таких родителей я призываю общаться с детьми на украинском, переходить и собственным примером, ведь это облегчит в будущем обучение в школе, сдача экзаменов и повысит шансы на успех ребенка при сдаче НМТ ", – посоветовала депутат.

Она добавила, что сейчас важно увеличивать количество сред, в которых ребенок будет общаться на украинском. По ее словам, использование украинского не должно ограничиваться только 45 минутами урока.

"Мы должны избавиться от этого условного правила в головах у педагогов, учеников и родителей "раздался звонок - можно на любом языке" (и мы понимаем, что этот любой - почему-то русский). Должно быть сформировано новое правило: "общественные и публичные места - на государственном языке", - заявила она.

Депутат пояснила, что данный законопроект вводит в Закон "Об образовании" понятие "украиноязычной среды" и обязывает учредителей, руководителей, работников учебных заведений создавать и поддерживать украиноязычную среду.

Также она объяснила, что это значит для учителей и родителей. Для первых это – не переходить на русский на переменах, в столовой, в частном общении на территории школы, поскольку они все еще на рабочем месте. Кроме этого, учителя и директора могут проводить просветительские мероприятия, призывать учеников общаться на украинском и делать замечания, когда слышат русский у детей.

Для родителей изменения будут означать, что они должны привлекаться к созданию и поддержке в учебном заведении украиноязычной среды.

По ее словам, Кабмин и центральные органы исполнительной власти обязаны будут разработать эффективную систему измерения речевых компетенций детей.

"Я надеюсь на поддержку как родителей, так и педагогов - мы должны объединиться ради наших детей. Законопроект в процессе регистрации. Все детали будут позже, как только документ будет опубликован на сайте Верховной Рады", - добавила она.