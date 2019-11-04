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В Харьковской области продлили каникулы из-за отсутствия отопления

Новости » Общество     04.11.2019 - 15:25
В Харьковской области продлили каникулы из-за отсутствия отопления
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Каникулы продлены до 8 ноября

В городе Купянск (Харьковская область) продлили осенние каникулы в 10 учреждениях общего среднего образования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу отдела образования Купянского городского совета.

Сообщается, что каникулы продлены до 8 ноября "в связи с отсутствием отопления в учреждениях общего среднего образования города из-за неисполнения своих обязательств теплоснабжающей организацией КП "Областной информационно-технический центр".

"С целью сохранения здоровья учащихся, недопущения повышения уровня заболеваемости участников образовательного процесса, осенние каникулы в 10 учреждениях общего среднего образования города продлены до 8 ноября", - сказано в сообщении.

При этом, как отмечается, образовательный процесс не будет прекращен в начальной школе учебно-воспитательного комплекса "Школа-гимназия №3", ведь его помещение отапливается газовой топочной.

Напомним, по состоянию на 4 ноября в Украине к отоплению подключены 85,2% жилых домов и 90,6% объектов социальной сферы.

Также РБК-Украина сообщало, что 3 ноября во Львове в связи со значительным потеплением частично приостановлена ​​подача отопления. Сообщается, что на котельной и ТЭЦ уменьшена подача теплоносителя.

Все области Украины подключили к отоплению Во Львове частично приостановлена подача отопления
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