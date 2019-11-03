ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Львове частично приостановлена подача отопления

Новости » Общество     03.11.2019 - 21:43
Во Львове частично приостановлена подача отопления
Иллюстративное фото (УНИАН)

Подача отопления приостановлена в связи со значительным потеплением

Во Львове сегодня, 3 ноября, в связи со значительным потеплением частично приостановлена ​​подача отопления. Об этом говорится на сайте Львовского городского совета.

Сообщается, что на котельной и ТЭЦ уменьшена подача теплоносителя.

"Сегодня утром уменьшили подачу тепла на ТЭЦ и на котельную на ул. Петлюры. На малых котельных останавливаем подачу тепла. ТЭЦ и ул. Петлюры не выключаем полностью, потому что на повторный запуск необходимо много газа",- сообщила заместитель городского головы Ирина Маруняк.

Напомним, 29 октября во Львове начался отопительный сезон объектов жилого фонда. По данным местных властей, по состоянию на утро 30 октября к отоплению были подключены 99% объектов жилого фонда города, а именно 2118 жилых домов, получающих централизованное отопление.

Отмечается, что без отопления в Львове остаются 18 домов в связи с прорывами во внутридомовых системах, задолженностью и отказом потребителей.

Кроме того, в Минрегионе рассказали, сколько областей Украины остаются неподключенными к отоплению. По данным министерства, по состоянию на утро 30 октября без отопления оставались Львовская и Херсонская области.

Во Львове полиция завершила поиски взрывчатки В Кабмине рассказали о причинах отсутствия отопления в Новом Роздоле
Новости Украины Львовотопление
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь