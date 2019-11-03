Во Львове частично приостановлена подача отопления

Иллюстративное фото (УНИАН)

Подача отопления приостановлена в связи со значительным потеплением

Во Львове сегодня, 3 ноября, в связи со значительным потеплением частично приостановлена ​​подача отопления. Об этом говорится на сайте Львовского городского совета.

Сообщается, что на котельной и ТЭЦ уменьшена подача теплоносителя.

"Сегодня утром уменьшили подачу тепла на ТЭЦ и на котельную на ул. Петлюры. На малых котельных останавливаем подачу тепла. ТЭЦ и ул. Петлюры не выключаем полностью, потому что на повторный запуск необходимо много газа",- сообщила заместитель городского головы Ирина Маруняк.

Напомним, 29 октября во Львове начался отопительный сезон объектов жилого фонда. По данным местных властей, по состоянию на утро 30 октября к отоплению были подключены 99% объектов жилого фонда города, а именно 2118 жилых домов, получающих централизованное отопление.

Отмечается, что без отопления в Львове остаются 18 домов в связи с прорывами во внутридомовых системах, задолженностью и отказом потребителей.

Кроме того, в Минрегионе рассказали, сколько областей Украины остаются неподключенными к отоплению. По данным министерства, по состоянию на утро 30 октября без отопления оставались Львовская и Херсонская области.