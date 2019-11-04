У Харківській області продовжили канікули через відсутність опалення

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Канікули триватимуть до 8 листопада

У місті Куп'янськ (Харківська область) подовжили осінні канікули в 10 закладах загальної середньої освіти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відділу освіти Куп'янської міської ради.

Повідомляється, що канікули триватимуть до 8 листопада "у зв'язку з відсутністю опалення в закладах загальної середньої освіти міста за невиконання своїх зобов'язань теплопостачальною організацією КП "Обласний інформаційно-технічний центр".

"З метою збереження здоров'я учнів, недопущення підвищення рівня захворюваності учасників освітнього процесу, осінні канікули в 10 закладах загальної середньої освіти міста продовжено до 8 листопада", - сказано в повідомленні.

При цьому, як наголошується, освітній процес не буде припинений в початковій школі навчально-виховного комплексу "Школа-гімназія №3", адже його приміщення опалюється газовою топковою.

Нагадаємо, станом на 4 листопада в Україні до опалення підключені 85,2% житлових будинків та 90,6% об'єктів соціальної сфери.

Також РБК-Україна повідомляло, що 3 листопада у Львові у зв'язку зі значним потеплінням частково припинена подача опалення. Повідомляється, що на котельні і ТЕЦ зменшена подача теплоносія.