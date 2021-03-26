В школах Харькова каникулы продлили до 5 апреля

Весенние каникулы в общеобразовательных учреждениях Харькова продлили до 5 апреля. Решение было принято из-за сохранения сложной эпидемиологической ситуации в городе.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Харькова.

Отмечается, что ученики младшей школы (1-4 классы) вернутся к обычным занятиям в классах 5 апреля. Какой будет форма обучения учеников 5-11 классов, будет зависеть от эпидемиологической ситуации. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации ученики харьковских школ были отправлены на каникулы раньше - 22 марта.