Карантин в Харьковской области планируют усилить. Будут транспортные ограничения

Жителей Харьковской области призвали готовиться к более суровым карантинным мероприятиям. В частности, населению нужно быть готовым к транспортным ограничениям.

По его словам, жители также должны быть готовы к переходу учебных заведений среднего и высшего образования на дистанционное обучение.

"Конкретные ограничительные меры будут рассматриваться во время заседаний региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, но мы должны наработать профессиональные рекомендации и алгоритмы, которые помогут правильной организации карантина", - сообщил он.

Отметим, за минувшие сутки в Харьковской области выявили 750 новых случаев коронавируса.