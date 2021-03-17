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Карантин в Харьковской области планируют усилить. Будут транспортные ограничения

Новина українською → Харьков, Среда 17 марта 2021 13:42
Карантин в Харьковской области планируют усилить. Будут транспортные ограничения Фото: человек в маске (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Жителей Харьковской области призвали готовиться к более суровым карантинным мероприятиям. В частности, населению нужно быть готовым к транспортным ограничениям.

Об этом заявил заместитель главы Харьковской ОГА Михаил Черняк, сообщает местное издание mykharkov.info.

По его словам, жители также должны быть готовы к переходу учебных заведений среднего и высшего образования на дистанционное обучение.

"Конкретные ограничительные меры будут рассматриваться во время заседаний региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, но мы должны наработать профессиональные рекомендации и алгоритмы, которые помогут правильной организации карантина", - сообщил он.

Отметим, за минувшие сутки в Харьковской области выявили 750 новых случаев коронавируса.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что местная власть может сама принимать решение об усилении карантина.

Отметим, с 19 марта во Львове вводят усиленный карантин. В частности, прекращают работу все учреждения культуры.

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Карантин в Харьковской области планируют усилить. Будут транспортные ограничения
Карантин в Харьковской области планируют усилить. Будут транспортные ограничения
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