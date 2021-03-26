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У школах Харкова канікули продовжили до 5 квітня

Автор: Андрій Василюк

Весняні канікули в загальноосвітніх закладах Харкова продовжили до 5 квітня. Рішення було прийнято через збереження складної епідеміологічної ситуації у місті.

Про це повідомляє прес-служба міської ради Харкова.

Зазначається, що учні молодшої школи (1-4 класи) повернуться до звичайних занять у класах 5 квітня. Якою буде форма навчання учнів 5-11 класів, залежатиме від епідеміологічної ситуації.

У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації учні харківських шкіл були відправлені на канікули раніше - 22 березня.

Нагадаємо, з 18 березня керівникам закладів загальної середньої освіти Харківської області рекомендували забезпечити дистанційне навчання для всіх школярів, крім учнів 1-4 класів. Також рекомендували перейти на дистанційку технікумам, і університетам.

Раніше жителів Харківської області закликали готуватися до більш суворого карантину. Так, в області можуть ввести транспортні обмеження.

До цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що місцева влада може сама приймати рішення про посилення карантину. Він звернувся до місцевої влади, закликавши вводити додаткові обмеження, якщо в регіоні погіршується COVID-статистика.

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