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В школах ЕС для беженцев могут преподавать украинские учителя: что известно

Фото: украинские дети в ЕС смогут получить украинское образование (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В школах стран Евросоюза могут ввести специальное обучение для детей из Украины. Преподавать для них будут украинские учителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину в эфире телемарафона.

По ее словам, Украина и ЕС работают над проектом, в рамках которого украинские дети в Европе смогут получить украинское образование.

"Мы договорились, что проект "Международная украинская школа", который будет поддерживаться за границей, и мы будем пытаться в школах в странах Европейского союза обеспечивать присутствие украинских учителей и украинского преподавания. Мы этому уделим особое внимание", - сказала министр.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как украинские беженцы могут записать ребенка в школу в Польше.

Также мы объясняли, какие различия между украинскими и польскими школами.

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ЕвросоюзОльга СтефанишинашколаБеженцы