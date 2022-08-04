У школах ЄС для біженців можуть викладати українські вчителі: що відомо

У школах країн Євросоюзу можуть ввести спеціальне навчання для дітей з України. Викладати для них будуть українські вчителі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанишину в ефірі телемарафону.
За її словами, Україна і ЄС працюють над проектом, в рамках якого українські діти в Європі зможуть отримати українську освіту.
"Ми домовилися, що проект "Міжнародна українська школа", який буде підтримуватися за кордоном, і ми будемо намагатися в школах в країнах Європейського союзу забезпечувати присутність українських вчителів та українського викладання. Ми цьому приділимо особливу увагу", - сказала міністр.
Раніше РБК-Україна розповідало, як українські біженці можуть записати дитину в школу в Польщі.
Також ми пояснювали, які відмінності між українськими та польськими школами.
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