RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У школах ЄС для біженців можуть викладати українські вчителі: що відомо

Фото: українські діти в ЄС зможуть отримати українську освіту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У школах країн Євросоюзу можуть ввести спеціальне навчання для дітей з України. Викладати для них будуть українські вчителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанишину в ефірі телемарафону.

За її словами, Україна і ЄС працюють над проектом, в рамках якого українські діти в Європі зможуть отримати українську освіту.

"Ми домовилися, що проект "Міжнародна українська школа", який буде підтримуватися за кордоном, і ми будемо намагатися в школах в країнах Європейського союзу забезпечувати присутність українських вчителів та українського викладання. Ми цьому приділимо особливу увагу", - сказала міністр.

Раніше РБК-Україна розповідало, як українські біженці можуть записати дитину в школу в Польщі.

Також ми пояснювали, які відмінності між українськими та польськими школами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзОльга СтефанішинашколаБіженці