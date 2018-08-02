В школах будут подробнее изучать историю Голодомора, - МОН

МОН и "Национальный музей Мемориал жертв Голодомора" подписали соответствующий меморандум

Министерство образования и науки (МОН) и "Национальный музей Мемориал жертв Голодомора" подписали меморандум, который предусматривает внедрение в образовательную программу школ подробное изучение истории Голодомора 1932-1933 годов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Как отмечается, стороны договорились о партнерстве в сфере повышения компетентности администраций школ с целью информирования их о необходимости изучения истории Голодомора и исследования данной темы на региональном уровне во внешкольное время.

"Для нас чрезвычайно важно наладить позитивное партнерское сотрудничество со школами. Потому что сейчас мы наблюдаем, что учителя в определенной степени боятся говорить на эту тему, считают ее слишком травмирующей, хотя, безусловно, все зависит от подходов. Наш музей также кажется слишком страшным местом, хотя большинство ни разу там не были. Мы должны наладить доверие и партнерство, чтобы начать честно и открыто говорить на такую сложную тему", - рассказала Олеся Стасюк.

Напомним, что еще один штат США признал Голодомор в Украине геноцидом.

Губернатор штата Джон Касич и вице-губернатор Мэри Тейлор выдали соответствующую прокламацию. В США Голодомор признан геноцидом уже в 12 штатах. Ранее, в начале июня в Палату представителей Конгресса США внесли проект резолюции, в которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.