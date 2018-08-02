У школах детальніше вивчатимуть історію Голодомору, - МОН

МОН та "Національний музей Меморіал жертв Голодомору" підписали відповідний меморандум

Міністерство освіти та науки (МОН) та "Національний музей Меморіал жертв Голодомору" підписали меморандум, який передбачає впровадження в освітню програму шкіл детальне вивчення історії Голодомору 1932-1933 років. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

Як зазначається, сторони домовились про партнерство у сфері підвищення компетентності адміністрацій шкіл, з метою інформування їх про необхідність вивчення історії Голодомору та дослідження цієї теми на регіональному рівні в позашкільний час.

"Для нас надзвичайно важливо налагодити позитивну партнерську співпрацю зі школами. Бо зараз ми спостерігаємо, що вчителі певною мірою бояться говорити на цю тему, вважають її надто травмуючою, хоча, безумовно, все залежить від підходів. Наш музей теж здається надто страшним місцем, хоча більшість жодного разу там не була. Ми маємо налагодити довіру та партнерство, щоб почати чесно та відкрито говорити на таку складну тему", - розповіла Олеся Стасюк.

Нагадаємо, що ще один штат США визнав Голодомор в Україні геноцидом.

Губернатор штату Джон Касич і віце-губернатор Марі Тейлор видали відповідну прокламацію. У США Голодомор визнано геноцидом вже в 12 штатах. Раніше, на початку червня в Палату представників Конгресу США внесли проект резолюції, у якій Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу.