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Еще один штат США признал Голодомор в Украине геноцидом

НовостиПолитика    28.06.2018 - 03:51
Фото: памятник жертвам Голодомора в Украине (president_gov_ua)
Фото: памятник жертвам Голодомора в Украине (president_gov_ua)

Двенадцатым штатом, признавшим Голодомор геноцидом стал Огайо

В Соединенных Штатах Америки еще один штат признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинцев. Об этом заявили власти штата Огайо, информирует  посольство Украины в США в Facebook.

Губернатор штата Джон Касич и вице-губернатор Мари Тейлор выдали соответствующую прокламацию.

В США Голодомор признан геноцидом уже в 12 штатах. Ранее в начале июня в Палату представителей Конгресса США внесли проект ​​резолюции, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа. 

 

Штат Огайо приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 рр. геноцидом українського народу. Губернатор штату...

Опубліковано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США Середа, 27 червня 2018 р.

Прошлым штатом, который признал Голодомор в Украине Геноцидом 25 июня стал штат Миссури.

Напомним, по состоянию на сегодня Голодомор в Украине признан геноцидом уже в 12 штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании, Канзасе, Миссури и Огайо.  

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Теги публикации: Голодомор, Соединенные Штаты Америки, геноцид  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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