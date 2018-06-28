Еще один штат США признал Голодомор в Украине геноцидом

Двенадцатым штатом, признавшим Голодомор геноцидом стал Огайо

В Соединенных Штатах Америки еще один штат признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинцев. Об этом заявили власти штата Огайо, информирует посольство Украины в США в Facebook.

Губернатор штата Джон Касич и вице-губернатор Мари Тейлор выдали соответствующую прокламацию.

В США Голодомор признан геноцидом уже в 12 штатах. Ранее в начале июня в Палату представителей Конгресса США внесли проект ​​резолюции, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.

Прошлым штатом, который признал Голодомор в Украине Геноцидом 25 июня стал штат Миссури.

Напомним, по состоянию на сегодня Голодомор в Украине признан геноцидом уже в 12 штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании, Канзасе, Миссури и Огайо.