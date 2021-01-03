В школах Британии безопасные условия для детей в условиях пандемии, - Джонсон

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/number10gov)

Обучение в школах безопасно для детей. И получение британцами образования является приоритетом.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В то же время, глава правительства допустил возможность ужесточения карантина в стране, что будет включать и закрытие школ.

"Возможно, нам придется ужесточить меры в ближайшие несколько недель. Во многих регионах страны. Я с этим полностью смирился. Думаю, и жители тоже это уже приняли", - сказал Джонсон.

Вчера сообщалось, что профсоюзы учителей призывали не возобновлять обучение для начальной школы со следующей недели. Как это планирует правительство.

Известно, что дети в возрасте до 11 лет не выйдут на учебы в Лондоне, некоторые районы которого изначально были среди тех, где школы не должны были открываться.