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У школах Британії безпечні умови для дітей в умовах пандемії, - Джонсон

Великобританія, Неділя 03 січня 2021 16:30
У школах Британії безпечні умови для дітей в умовах пандемії, - Джонсон
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/number10gov)
Автор: Роман Тверденко

Навчання в школах безпечно для дітей. І отримання британцями освіти є пріоритетом.

Про це заявив премьер-міністр Великобританії Борис Джонсон.

У той же час, глава уряду допустив можливість посилення карантину в країні, що буде включати і закриття шкіл.

"Можливо, нам доведеться посилити заходи в найближчі кілька тижнів. У багатьох регіонах країни. Я з цим повністю змирився. Думаю, і жителі теж це вже прийняли", - сказав Джонсон.

Вчора повідомлялося, що профспілки учителів закликали не відновлювати навчання для початкової школи з наступного тижня. Як це планує уряд.

Відомо, що діти віком до 11 років не вийдуть на навчання в Лондоні, деякі райони якого спочатку були серед тих, де школи не повинні були відкриватися.

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