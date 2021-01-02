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В Британии учителя призывают отложить возобновление уроков в начальной школе

Великобритания, Суббота 02 января 2021 20:34
В Британии учителя призывают отложить возобновление уроков в начальной школе
Фото: школа Банкрофт в Лондоне (flickr.com/julesfoto)
Автор: Роман Тверденко

Национальный образовательный профсоюз призвал оставить онлайн-образование в школах на всех уровнях в первые недели января. Еще один профсоюз требует доказательств безопасности возобновления уроков в начальной школе.

Об этом сообщает Reuters.

Также Образовательный профсоюз напомнил учителям о праве отказаться от работы в небезопасной среде. В то же время, Национальная ассоциация директоров школ заявила о требовании от правительства предоставить данные, на основании которых власти решили возобновить обучение в начальных классах.

Вчера, 1 января, стало известно, что на следующей неделе не будут открыты начальные школы в Лондоне. Этого добился мэр британской столицы Садик Хан.

Изначальный план правительства Великобритании предполагает возобновление учебы в начальных классах (дети в возрасте до 11 лет) на следующей неделе после рождественских каникул. Лишь в некоторых регионах с высокой заболеваемостью коронавирусом планировалось не открывать и учебу в начальной школе.

Напомним, в Англии с 31 декабря увеличится количество регионов, где будет введен четвертый уровень карантина. Ужесточенные ограничения будут действовать на 75% территории.

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