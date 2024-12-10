"Школа шкіперів" від "Сталевого фронту" випустила перших 50 випускників
Ініціатива "Школа шкіперів", започаткована "Сталевим фронтом" Ріната Ахметова, вже випустила 50 шкіперів, які готові виконувати завдання з оборони морських кордонів України.
Про це заявив Олександр Водовіз, керівник проєктного офісу генерального директора групи "Метінвест", повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Прямого".
"Ми вже підготували 50 шкіперів, і це лише початок. У перспективі ми говоримо про сотні випускників, які зможуть працювати як у цивільному флоті, так і в нашому оборонному", - зазначив Водовіз.
Він підкреслив, що випускники школи набувають знань, необхідних для виконання бойових завдань.
Курсанти школи проходять теоретичну та практичну підготовку, що включає навігацію, такелаж, радіозв’язок та управління суднами в різних умовах — від вузьких річок до штормової хвилі.
Завдяки цій ініціативі військові моряки отримують не лише практичні навички, а й можливість обмінюватися знаннями після виконання завдань.
"Ми хочемо, щоб вони поверталися з новими знаннями й ділилися ними з іншими", - додав Водовіз.
Навчання проходить із залученням українських та іноземних інструкторів, які працюють за адаптованими міжнародними програмами. У майбутньому школа планує значно розширити кількість випускників для посилення обороноздатності українського флоту.
"Школа шкіперів" - лише частина масштабної ініціативи "Сталевого фронту". Водовіз також нагадав про інші напрями допомоги ЗСУ. Зокрема, у 2022 році "Метінвест" закупив і виробив 155 тисяч бронежилетів, що покриває потреби кожного четвертого-п’ятого військового на фронті. Крім того, "Сталевий фронт" забезпечив українське військо понад 10 тисячами дронів, десятками тисяч аптечок, турнікетів, тепловізорів і засобів зв’язку.
Особлива увага приділяється будівництву "криївок" - сталевих укриттів, які служать захистом для бійців поблизу лінії фронту.
"Навіть ворог визнає якість наших криївок - вони кажуть: 'У них такого немає", - поділився Водовіз.
"Сталевий фронт" - це мілітарна ініціатива, започаткована Рінатом Ахметовим і його бізнесами з початком повномасштабного вторгнення РФ. Ініціатива охоплює різні аспекти допомоги: від забезпечення армії мобільними укриттями та бронею для техніки до виробництва протимінних тралів і створення командних пунктів. Загалом бізнеси Ріната Ахметова спрямували на допомогу військовим та цивільним українцям понад 300 млн доларів.
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