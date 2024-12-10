"Школа шкиперов" от "Стального фронта" выпустила первые 50 выпускников
Инициатива "Школа шкиперов", начатая "Стальным фронтом" Рината Ахметова, уже выпустила 50 шкиперов, готовых выполнять задачи по обороне морских границ Украины.
Об этом заявил Александр Водовиз, руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест", сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Прямого".
"Мы уже подготовили 50 шкиперов, и это только начало. В перспективе мы говорим о сотнях выпускников, которые смогут работать как в гражданском флоте, так и в нашем оборонном", - отметил Водовиз.
Он подчеркнул, что выпускники школы приобретают знания, необходимые для выполнения боевых задач.
Курсанты школы проходят теоретическую и практическую подготовку, включающую навигацию, такелаж, радиосвязь и управление судами в разных условиях – от узких рек до штормовой волны.
Благодаря этой инициативе военный моряк получает не только практические навыки, но и возможность обмениваться знаниями после выполнения задач.
"Мы хотим, чтобы они возвращались с новыми знаниями и делились ими с другими", - добавил Водовиз.
Учеба проходит с привлечением украинских и иностранных инструкторов, работающих по адаптированным международным программам. В будущем школа планирует значительно расширить количество выпускников для усиления обороноспособности украинского флота.
"Школа шкиперов" – лишь часть масштабной инициативы "Стального фронта". Водовиз также напомнил о других направлениях помощи ВСУ. В частности, в 2022 году "Метинвест" закупил и произвел 155 тысяч бронежилетов, что покрывает нужды каждого четвертого-пятого военного на фронте. Кроме того, "Стальной фронт" обеспечил украинское войско более 10 тысяч дронов, десятками тысяч аптечек, турникетов, тепловизоров и средств связи.
Особое внимание уделяется строительству "крыевок" - стальных укрытий, служащих защитой для бойцов вблизи линии фронта.
"Даже враг признает качество наших тайников - они говорят: "У них такого нет", - поделился Водовиз.
"Стальной фронт" - это милитарная инициатива, начатая Ринатом Ахметовым и его бизнесами с началом полномасштабного вторжения РФ. Инициатива включает различные аспекты помощи: от обеспечения армии мобильными укрытиями и броней для техники до производства противоминных тралов и создания командных пунктов. В общей сложности бизнесы Рината Ахметова направили на помощь военным и гражданским украинцам более 300 млн долларов.
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