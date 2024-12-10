"Школа шкиперов" от "Стального фронта" выпустила первые 50 выпускников

Об этом заявил Александр Водовиз, руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест", сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Прямого".

"Мы уже подготовили 50 шкиперов, и это только начало. В перспективе мы говорим о сотнях выпускников, которые смогут работать как в гражданском флоте, так и в нашем оборонном", - отметил Водовиз.

Он подчеркнул, что выпускники школы приобретают знания, необходимые для выполнения боевых задач.

Курсанты школы проходят теоретическую и практическую подготовку, включающую навигацию, такелаж, радиосвязь и управление судами в разных условиях – от узких рек до штормовой волны.

Благодаря этой инициативе военный моряк получает не только практические навыки, но и возможность обмениваться знаниями после выполнения задач.

"Мы хотим, чтобы они возвращались с новыми знаниями и делились ими с другими", - добавил Водовиз.

Учеба проходит с привлечением украинских и иностранных инструкторов, работающих по адаптированным международным программам. В будущем школа планирует значительно расширить количество выпускников для усиления обороноспособности украинского флота.

"Школа шкиперов" – лишь часть масштабной инициативы "Стального фронта". Водовиз также напомнил о других направлениях помощи ВСУ. В частности, в 2022 году "Метинвест" закупил и произвел 155 тысяч бронежилетов, что покрывает нужды каждого четвертого-пятого военного на фронте. Кроме того, "Стальной фронт" обеспечил украинское войско более 10 тысяч дронов, десятками тысяч аптечек, турникетов, тепловизоров и средств связи.

Особое внимание уделяется строительству "крыевок" - стальных укрытий, служащих защитой для бойцов вблизи линии фронта.

"Даже враг признает качество наших тайников - они говорят: "У них такого нет", - поделился Водовиз.

"Стальной фронт" - это милитарная инициатива, начатая Ринатом Ахметовым и его бизнесами с началом полномасштабного вторжения РФ. Инициатива включает различные аспекты помощи: от обеспечения армии мобильными укрытиями и броней для техники до производства противоминных тралов и создания командных пунктов. В общей сложности бизнесы Рината Ахметова направили на помощь военным и гражданским украинцам более 300 млн долларов.