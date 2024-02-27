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Школа і робота. Як українські біженці інтегрувалися в Іспанії

Фото: Українські біженці в Іспанії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Іспанія посідає п'яте місце у ЄС за кількістю українських біженців. Країна надає тимчасовий захист майже 200 тисячам людей з України.

Як українці інтегрувалися в Іспанії, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.

За даними Міністерства інтеграції, соціального забезпечення та міграції Іспанії, тимчасовим захистом у країні користуються 199 тис. людей з України. Із них 61% – це жінки, неповнолітніх – 31%.

Понад 60% українських біженців мають вищу освіту. Роботу знайшли 20 500 осіб, 53% з яких жінки. До іспанських шкіл пішли 29 500 українських дітей.

"З моменту початку війни в Україні уряд Іспанії інтенсивно працював над вирішенням гуманітарної кризи. Таким чином, початкова відповідь була зосереджена на документуванні та догляді за понад 8000 людей, які прибували до Іспанії щотижня", – зазначили у Міністерстві інтеграції, соціального забезпечення та міграції Іспанії.

Як пояснюють у відомстві, швидке створення чотирьох центрів CREADE для допомоги українцям допомогло упоратися із реєстрацією та екстреним розміщенням великого потоку біженців.

Ці центри розташовані в Мадриді, Барселоні, Аліканте та Малазі. Там пропонують тимчасовий захист, послуги з прийому, допомогу в отриманні номерів соціального страхування, медичних карток, консультації з працевлаштування та юридичних питань.

Наразі допомогу отримали понад 175 000 осіб, близько 14 000 досі знаходяться в іспанській системі прийому.

Нагадаємо, ми писали, до яких країн ЄС продовжують масово їхати українці. У грудні до Іспанії прибули понад 2 тисячі українських біженців.

Також ми розповідали, у яких країнах Європи працюють найбільше українців. У Німеччині попри програми інтеграції на роботу вийшли тільки 25% біженців.

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