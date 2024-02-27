Школа и работа. Как украинские беженцы интегрировались в Испании

По данным Министерства интеграции, социального обеспечения и миграции Испании, временной защитой в стране пользуется 199 тыс. человек из Украины. Из них 61% – это женщины, несовершеннолетних – 31%.

Более 60% украинских беженцев имеют высшее образование. Работу нашли 20 500 человек, 53% из которых женщины. В испанские школы пошли 29 500 украинских детей.

"С момента начала войны в Украине правительство Испании интенсивно работало над разрешением гуманитарного кризиса. Таким образом, первоначальный ответ был сосредоточен на документировании и уходе за более чем 8000 человек, которые прибывали в Испанию каждую неделю", – отметили в Министерстве интеграции, социального обеспечения и миграции Испании.

Как поясняют в ведомстве, быстрое создание четырех центров CREADE для помощи украинцам помогло справиться с регистрацией и экстренным размещением большого потока беженцев.

Эти центры расположены в Мадриде, Барселоне, Аликанте и Малаге. Там предлагают временную защиту, услуги по приему, помощь в получении номеров социального страхования, медицинских карт, консультации по трудоустройству и юридическим вопросам.

В настоящее время помощь получили более 175 000 человек, около 14 000 до сих пор находятся в испанской системе приема.