ua en ru
Нд, 24 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шкільний рюкзак. Як зробити перебування дитини в школі більш комфортним

Україна, Неділя 24 вересня 2023 22:48
UA EN RU
Шкільний рюкзак. Як зробити перебування дитини в школі більш комфортним Фото: як допомогти дитині справитись з тривогою в школі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Новий шкільний сезон, як і минулорічним є важким для дітей, що повернулись в навчальні заклади. Серед оновних викликів - загрози обстрілів і часте перебування в сховищах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Однак в МОЗ наголосили, що для того, щоб дитині було легше переносити повітряні тривоги, батькам варто пояснити їй, що саме відбуватиметься.

"Відверто проговоріть, що коли дитина буде у школі, може лунати сигнал тривоги, який сповіщає, що наші Збройні сили помітили загрозу і працюють, щоб її знешкодити. Тому треба перечекати, тож вчителька допоможе їй та її однокласникам пройти в безпечне місце", - сказали в міністерстві.

Крім того, дитині необхідно розповісти, що вчителі мають чіткі інструкції, як діяти, і вони подбають про всіх школярів, а дітям необхідно чітко дотримуватись інструкцій вчителя.

В міністерстві також радять батькам спільно з дитиною вирішити, що варто покласти в пакет, який зберігатиметься у школі на випадок тривоги, а що дитина носитиме із собою в шкільному ранці.

У пакунок, який зберігатиметься у школі, варто покласти:

  • улюблений снек дитини тривалого терміну зберігання (наприклад, печиво, сухофрукти чи горішки);

  • пляшку води (краще проговорити з адміністрацією школи, щоб вода була доступною у сховищі, щоб дитина не брала її із собою і не обтяжувала наплічник);

  • серветки (сухі та вологі);

  • антисептик;

  • ліки, якщо дитина приймає якісь препарати на постійній основі (обов’язково повідомте вчителя про прийом і приклейте до ліків інструкцію, як саме потрібно давати препарат);

  • записку, у якій вказані ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);

  • телефон або смартгодинник та заряджений павербанк (якщо дитина ще не користується гаджетами, то переконайтесь, що вчитель має контакти батьків і за потреби може зв’язатись).

Як скласти тривожний рюкзак для школяра так, щоб дитині було комфортно в укритті

Окрім цього, покладіть дитині речі, які сприятимуть її комфорту та допоможуть відчувати вашу турботу. Зокрема, це може бути:

  • Олівці та пара роздрукованих розмальовок. Вони допоможуть відволіктись і зайнятись чимось приємним. Ви можете знайти приклади розмальовок на сайті "Всеосвіта" чи "Спільнотека".

  • Якась іграшка, яка подобається дитині. Це може бути двійник улюбленої іграшки, яка лишається вдома.

  • Напишіть дитині записку підтримки - це може бути щось смішне, що розвеселить дитина, або слова підтримки чи просто смайлик (особливо актуально, якщо ваша дитина в підлітковому віці, коли чутливі листи можуть бути сприйняті як гіперопіка). Якщо ваша дитина ще не вміє читати - намалюйте їй записку, створіть колаж, де слова не потрібні, але підтримка відчутна. Так вона відчуватиме турботу, навіть коли ви не поруч.

  • Наліпки – безпрограшна розвага для будь-якого віку. Для старших - це можуть бути стікерпаки, які можна клеїти на телефон, щоб ділитись із друзями, для молодших - будь-які наліпки з їх улюбленими героями.

  • Дитяча психологиня Світлана Ройз звертає увагу, що під час стресу ігри дітей можуть бути трохи "регресивними", тобто старші діти можуть знову грати в ігри для малечі. Тож можете покласти в рюкзак декілька пачок повітряного пластиліну або невелику настільну гру, в яку можна грати разом із друзями (наприклад, UNO).

  • Якщо в дитини є гаджет, закачайте туди її улюблену книгу в аудіоформаті та не забудьте покласти навушники.

Кожну з цих речей можна запакувати як невеличкий сюрприз, наприклад, обгорнути білим звичайним папером і залишити смішні написи – "відкрити, якщо хочеться зайняти руки", "відкрити, якщо занудьгували з друзями", "зліпи з мене сонечко" тощо.

Навіть якщо дитина не вміє читати, сам процес розгортання сюрпризів буде захопливим.

"Формуючи цю частину рюкзака безпеки, зважайте на індивідуальність дитини та її інтереси - а у цьому немає кращого спеціаліста, ніж важливі для дитини дорослі!", додали в МОЗ.

Крім того, міністерство рекомендує поцікавитись, чи досліджувала дитина свій рюкзак, після перебування у сховищі, і якщо так, то що зацікавило, що ще хотілося б додати.

"Звісно, ефекту сюрпризу може не бути, але так ви будете впевнені, що дитина отримала щось для підтримки, що їй сподобається", - заявили в МОЗ.

Школи в Україні

РБК-Україна повідомляло, що у київських школах розглядають можливість введення другої зміни або змішаної системи навчання через недостатню кількість укриттів.

Також ми писали про те, що зміниться у навчальній програмі цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа діти
NEWS
Виходимо з того, що війна не закінчиться і у наступному році, - Притула
Виходимо з того, що війна не закінчиться і у наступному році, - Притула
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою