Шкільний рюкзак. Як зробити перебування дитини в школі більш комфортним

Новий шкільний сезон, як і минулорічним є важким для дітей, що повернулись в навчальні заклади. Серед оновних викликів - загрози обстрілів і часте перебування в сховищах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я .

Однак в МОЗ наголосили, що для того, щоб дитині було легше переносити повітряні тривоги, батькам варто пояснити їй, що саме відбуватиметься.

"Відверто проговоріть, що коли дитина буде у школі, може лунати сигнал тривоги, який сповіщає, що наші Збройні сили помітили загрозу і працюють, щоб її знешкодити. Тому треба перечекати, тож вчителька допоможе їй та її однокласникам пройти в безпечне місце", - сказали в міністерстві.

Крім того, дитині необхідно розповісти, що вчителі мають чіткі інструкції, як діяти, і вони подбають про всіх школярів, а дітям необхідно чітко дотримуватись інструкцій вчителя.

В міністерстві також радять батькам спільно з дитиною вирішити, що варто покласти в пакет, який зберігатиметься у школі на випадок тривоги, а що дитина носитиме із собою в шкільному ранці.

У пакунок, який зберігатиметься у школі, варто покласти:

улюблений снек дитини тривалого терміну зберігання (наприклад, печиво, сухофрукти чи горішки);

пляшку води (краще проговорити з адміністрацією школи, щоб вода була доступною у сховищі, щоб дитина не брала її із собою і не обтяжувала наплічник);

серветки (сухі та вологі);

антисептик;

ліки, якщо дитина приймає якісь препарати на постійній основі (обов’язково повідомте вчителя про прийом і приклейте до ліків інструкцію, як саме потрібно давати препарат);

записку, у якій вказані ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);

телефон або смартгодинник та заряджений павербанк (якщо дитина ще не користується гаджетами, то переконайтесь, що вчитель має контакти батьків і за потреби може зв’язатись).

Окрім цього, покладіть дитині речі, які сприятимуть її комфорту та допоможуть відчувати вашу турботу. Зокрема, це може бути:

Олівці та пара роздрукованих розмальовок. Вони допоможуть відволіктись і зайнятись чимось приємним. Ви можете знайти приклади розмальовок на сайті "Всеосвіта" чи "Спільнотека".

Якась іграшка, яка подобається дитині. Це може бути двійник улюбленої іграшки, яка лишається вдома.

Напишіть дитині записку підтримки - це може бути щось смішне, що розвеселить дитина, або слова підтримки чи просто смайлик (особливо актуально, якщо ваша дитина в підлітковому віці, коли чутливі листи можуть бути сприйняті як гіперопіка). Якщо ваша дитина ще не вміє читати - намалюйте їй записку, створіть колаж, де слова не потрібні, але підтримка відчутна. Так вона відчуватиме турботу, навіть коли ви не поруч.

Наліпки – безпрограшна розвага для будь-якого віку. Для старших - це можуть бути стікерпаки, які можна клеїти на телефон, щоб ділитись із друзями, для молодших - будь-які наліпки з їх улюбленими героями.

Дитяча психологиня Світлана Ройз звертає увагу, що під час стресу ігри дітей можуть бути трохи "регресивними", тобто старші діти можуть знову грати в ігри для малечі. Тож можете покласти в рюкзак декілька пачок повітряного пластиліну або невелику настільну гру, в яку можна грати разом із друзями (наприклад, UNO).

Якщо в дитини є гаджет, закачайте туди її улюблену книгу в аудіоформаті та не забудьте покласти навушники.

Кожну з цих речей можна запакувати як невеличкий сюрприз, наприклад, обгорнути білим звичайним папером і залишити смішні написи – "відкрити, якщо хочеться зайняти руки", "відкрити, якщо занудьгували з друзями", "зліпи з мене сонечко" тощо.

Навіть якщо дитина не вміє читати, сам процес розгортання сюрпризів буде захопливим.

"Формуючи цю частину рюкзака безпеки, зважайте на індивідуальність дитини та її інтереси - а у цьому немає кращого спеціаліста, ніж важливі для дитини дорослі!", додали в МОЗ.

Крім того, міністерство рекомендує поцікавитись, чи досліджувала дитина свій рюкзак, після перебування у сховищі, і якщо так, то що зацікавило, що ще хотілося б додати.

"Звісно, ефекту сюрпризу може не бути, але так ви будете впевнені, що дитина отримала щось для підтримки, що їй сподобається", - заявили в МОЗ.

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