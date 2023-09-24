Школьный рюкзак. Как сделать пребывание ребенка в школе более комфортным

Новый школьный сезон, как и прошлогодним является тяжелым для детей, вернувшихся в учебные заведения. Среди обновленных вызовов - угрозы обстрелов и частое пребывание в убежищах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения .

Однако в Минздраве отметили, что для того, чтобы ребенку было легче переносить воздушные тревоги, родителям стоит объяснить ему, что именно будет происходить.

"Откровенно проговорите, что когда ребенок будет в школе, может раздаваться сигнал тревоги, который сообщает, что наши Вооруженные силы заметили угрозу и работают, чтобы ее обезвредить. Поэтому надо переждать, поэтому учительница поможет ему и его одноклассникам пройти в безопасное место", - сказали в министерстве.

Кроме того, ребенку необходимо рассказать, что учителя имеют четкие инструкции, как действовать, и они позаботятся обо всех школьниках, а детям необходимо четко следовать инструкциям учителя.

В министерстве также советуют родителям совместно с ребенком решить, что стоит положить в пакет, который будет храниться в школе на случай тревоги, а что ребенок будет носить с собой в школьном ранце.

В пакет, который будет храниться в школе, следует положить:

любимый снек ребенка длительного срока хранения (например, печенье, сухофрукты или орешки);

бутылку воды (лучше проговорить с администрацией школы, чтобы вода была доступна в хранилище, чтобы ребенок не брал ее с собой и не отягощал рюкзак);

салфетки (сухие и влажные);

антисептик;

лекарство, если ребенок принимает какие-то препараты на постоянной основе (обязательно сообщите учителю о приеме и приклейте к лекарству инструкцию, как именно нужно давать препарат);

записку, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, телефоны, адреса);

телефон или смартчасы и заряженный павербанк (если ребенок еще не пользуется гаджетами, убедитесь, что учитель имеет контакты родителей и при необходимости может связаться).

Кроме этого, положите ребенку вещи, которые будут способствовать его комфорту и помогут чувствовать вашу заботу. В частности, это может быть:

Карандаши и пара распечатки. Они помогут отвлечься и заняться чем-нибудь приятным. Вы можете найти примеры раскрасок на сайте "Всеосвіта" или "Спільнотека".

Какая-нибудь игрушка, которая нравится ребенку. Это может быть двойник любимой игрушки, которая остается дома.

Напишите ребенку записку поддержки - это может быть что-то смешное, что развеселит ребенок, слова поддержки или просто смайлик (особенно актуально, если ваш ребенок в подростковом возрасте, когда чувствительные письма могут быть восприняты как гиперопека). Если ваш ребенок еще не умеет читать - нарисуйте ему записку, создайте коллаж, где слова не нужны, но ощутимая поддержка. Так она будет чувствовать заботу, даже если вы не рядом.

Наклейки - беспроигрышное развлечение для всех возрастов. Для старших - это могут быть стикерпаки, которые можно клеить на телефон, чтобы делиться с друзьями, для младших - любые наклейки с их любимыми героями.

Детская психологиня Светлана Ройз обращает внимание, что во время стресса игры детей могут быть немного "регрессивными", то есть старшие дети могут снова играть в игры для малышей. Вы можете положить в рюкзак несколько пачек воздушного пластилина или небольшую настольную игру, в которую можно играть вместе с друзьями (например, UNO).

Если у ребенка есть гаджет, закачайте туда любимую книгу в аудиоформате и не забудьте положить наушники.

Каждую из этих вещей можно упаковать как небольшой сюрприз, например, обернуть белой обычной бумагой и оставить смешные надписи - "открыть, если хочется занять руки", "открыть, если заскучали с друзьями", "слепи из меня божью коровку" и т.д.

Даже если ребенок не умеет читать, сам процесс развертывания сюрпризов будет увлекательным.

"Формируя эту часть рюкзака безопасности, учитывайте индивидуальность ребенка и его интересы - а в этом нет лучшего специалиста, чем важные для ребенка взрослые!", добавили в Минздраве.

Кроме того, министерство рекомендует поинтересоваться, исследовал ли ребенок свой рюкзак, после пребывания в хранилище, и если да, то что заинтересовало, что еще хотелось бы добавить.

"Конечно, эффекта сюрприза может не быть, но так вы будете уверены, что ребенок получил что-то для поддержки, что ему понравится", - заявили в Минздраве.

Школы в Украине

РБК-Украина сообщало, что в киевских школах рассматривают возможность введения второй смены или смешанной системы обучения из-за недостаточного количества укрытий.

Также мы писали о том, что изменится в учебной программе этого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.