Шкідливі шоферські звички: чому не можна котитися з гірки на нейтралі

Коли про когось говорять, що він досвідчений водій, що мають на увазі? Часто-густо зовсім не те, що означає безпечну їзду. Маючи за плечима чималу водійську практику, ми попри те за кермом своїх машин припускаємось численних помилок. Певні з яких часто стають стійкими звичками.

Насправді немає нічого дивного у тому, що саме бувалі водії відрізняються різноманітністю небезпечних шоферських звичок. Адже їхні помилкові дії вкорінювалися протягом багатьох років і закріплювалися сотнями тисяч "намотаних" кілометрів. Автомобільна редакція rbc.ua пропонує лише кілька типових водійських звичок, які всерйоз загрожують безпеці руху.

Впритул чи лежачи

Перше, з чого слід починати боротьбу з шкідливими водійськими звичками – це прищеплення навички сидіти за кермом правильно. Тобто – не впритул до керма і не лежачи на відкинутій назад спинці крісла. Сенс правильної посадки перш за все – у достатній свободі рук. Яким потрібен простір для швидкого повертання керма на великий кут одним рухом, коли потрібно оминути несподівану перешкоду перед капотом. Інша ситуація з ногами – вони не повинні бути надто зігнутими в колінах, бо так водієві не вдасться швидко переміщувати ступні з педалі на педаль – наприклад, з акселератора на гальмо. Натомість водій, який звик сидіти далеко від керма і педалей, при виникненні небезпеки має тягтися до органів керування, відриваючи тіло від спинки сидіння – а це втрата часу і неточні дії руками і ногами.

Невиправданий ризик

Це навіть не звичка, це спосіб управління машиною: перетворювати пересічні маневри на ризиковані трюки: надто забагато дій ми виконуємо без впевненості у безпеці. Найпростіший приклад – обгін, коли водій бачить зустрічну смугу лише на 100 – 200 метрів уперед, але виїздить на неї у сподіванні, що зустрічна машина не з’явиться. Або з’явиться, проте на невеликій швидкості. І якщо бодай одне з цих припущень не здійснюється, трапляється страшна дорожня пригода.

Накатом із гірки

Мабуть, більшість водіїв просто не знає, що тяга на колесах під час маневру допомагає виконати його чисто і безпечно. А машина, що котиться накатом (при вимкненій передачі), більш схильна до заносу корми та зносу передка за найменших проблем з зчепленням з дорогою. Та і на сухій дорозі машина під тягою краще утримується на заданій водієм траєкторії.

Швидкість

У великої частини водіїв докорінно неправильний підхід до вибору швидкості руху. Власне, набір визначних чинників кожного разу різний: поспішаю – не поспішаю, є поліцейська камера – немає камери, заважають мені інші машини – не заважають. Але зовсім нечасто ми обираємо швидкість з оглядом на те, чи вистачить гальмівного шляху, щоб зупинитись перед несподіваною перешкодою або, скажімо, чи втримається машина на дорозі, якщо на асфальті в найближчому повороті виявиться крига. Одне слово, радимо ще раз перечитати п.12 Правил дорожнього руху України.

На бампері

Останнім часом така звичка стала менш поширеною, проте час від часу ще трапляються автомобілісти, які полюбляють "висіти" на задньому бампері машини, яка їде попереду. Між тим, правило "Тримай дистанцію" придумане недаремно: закони елементарної фізики говорять, що задній водій при появі перешкоди в принципі не може почати гальмування одночасно з переднім. Відтак, їхні гальмівні шляхи не можуть не накластися один на один. І тут уже все залежить від різниці швидкостей і від абсолютної швидкості як такої: або обійдеться пом’ятими бамперами, або передня машина буде виштовхнута на зустрічну смугу і парою машин лихо не обмежиться.

Коротко

Від усіх згаданих вище (і багатьох інших також) звичок є один перевірений рецепт. Знайдіть час і гроші і пройдіть бодай короткий курс навчання у тій чи іншій школі контраварійної підготовки. Дуже корисно на практиці відчути, що буває з машиною, коли вона втрачає контроль через надмірну швидкість, далеко відставлене сидіння, замалу дистанцію чи іншу застарілу манеру впевненого у собі "досвідченого" водія. Самі інструктори таких шкіл кажуть, що головний результат навчання у них – не стільки в умінні керувати машиною під час екстремальних ситуацій, скільки в умінні в такі ситуації не потрапляти.