Вредные шоферские привычки: почему нельзя катиться с горки на нейтрали

Когда о ком говорят, что он опытный водитель, имеющий в виду? Сплошь и рядом совсем не то, что означает безопасную езду. Имея за плечами немалую водительскую практику, мы, несмотря на это, за рулем своих машин допускаем многочисленные ошибки. Некоторые из которых часто становятся устойчивыми привычками.

На самом деле нет ничего удивительного в том, что именно видавшие виды водители отличаются разнообразием опасных шоферских привычек. Ведь их ошибочные действия укоренялись на протяжении многих лет и закреплялись сотнями тысяч "намотанных" километров. Автомобильная редакция rbc.ua предлагает лишь несколько типичных водительских привычек, которые всерьез угрожают безопасности движения.

В упор или лежа

Первое, с чего следует начинать борьбу с вредными водительскими повадками – это прививание навыка сидеть за рулем правильно. То есть – не вплотную к рулю и не лежа на откинутой назад спинке кресла. Смысл правильной посадки прежде всего – в достаточной свободе рук. Какое нужно пространство для быстрого поворачивания руля на большой угол одним движением, когда нужно обойти неожиданное препятствие перед капотом. Другая ситуация с ногами – они не должны быть слишком изогнутыми в коленях, потому что так водителю не удастся быстро перемещать ступни с педали на педаль – например, с акселератора на тормоз. Водитель, привыкший сидеть далеко от руля и педалей, при возникновении опасности должен тянуться к органам управления, отрывая тело от спинки сиденья – а это потеря времени и неточные действия руками и ногами.

Неоправданный риск

Это даже не привычка, это способ управления машиной: превращать рядовые маневры в рискованные трюки: слишком много действий мы выполняем без уверенности в безопасности. Самый простой пример – обгон, когда водитель видит встречную полосу всего на 100 – 200 метров вперед, но выезжает на нее в надежде, что встречная машина не появится. Или появится, но на небольшой скорости. И если хотя бы одно из этих предположений не совершается, случается страшное дорожное происшествие.

Накатом с горки

Пожалуй, большинство водителей просто не знает, что тяга на колесах во время маневра помогает выполнить его чисто и безопасно. Да и на сухой дороге машина под тягой лучше удерживается на заданной водителем траектории.

Скорость

У большинства водителей коренным образом неправильный подход к выбору скорости движения. Собственно, набор выдающихся факторов каждый раз разный: спешу – не спешу, есть полицейская камера – нет камеры, мешают мне другие машины – не мешают. Но совсем нечасто мы выбираем скорость, учитывая, хватит ли тормозного пути, чтобы остановиться перед неожиданным препятствием или, скажем, удержится ли машина на дороге, если на асфальте в ближайшем повороте окажется лед. Словом, советуем еще раз перечитать п.12 Правил дорожного движения Украины.

На бампере

В последнее время такая привычка стала менее распространенной, однако иногда еще случаются автомобилисты, которые любят "висеть" на заднем бампере едущей впереди машины. Между тем, правило "Держи дистанцию" придумано не зря: законы элементарной физики говорят, что задний водитель при появлении помехи в принципе не может начать торможение одновременно с передним. Следовательно, их тормозные пути не могут не наложиться один на один. И здесь уже все зависит от разности скоростей и от абсолютной скорости как таковой: либо обойдется помятыми бамперами, либо передняя машина будет вытолкнута на встречную полосу и парой машин беда не ограничится.

Кратко

От всех упомянутых выше (и многих других тоже) привычек есть один проверенный рецепт. Найдите время и деньги и пройдите краткий курс обучения в той или иной школе контраварийной подготовки. Очень полезно на практике почувствовать, что бывает с машиной, когда она теряет контроль из-за чрезмерной скорости, далеко отставленного сиденья, малой дистанции или другой устаревшей манеры уверенного в себе "опытного" водителя. Сами инструкторы таких школ говорят, что главный результат обучения у них не столько в умении управлять машиной во время экстремальных ситуаций, сколько в умении в такие ситуации не попадать.