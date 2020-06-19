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Шкарлета могут назначить врио министра образования

Новости » Политика     19.06.2020 - 22:40
Шкарлета могут назначить врио министра образования
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Кандидатуру Шкарлета могут на следующей неделе вынести на голосование

Ректора Черниговского университета Сергея Шкарлета могут все равно назначить руководителем Министерства образования и науки Украины. Шкарлет может стать временным исполняющим обязанности министра.

Об этом заявил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии Радио Свобода.

По словам Арахамии, Шкарлет может возглавить министерство образования несмотря на то, что его не рекомендовал профильный комитет Верховной рады. Кандидатуру Шкарлета могут вынести на голосование в Раде уже на следующей неделе.

"По господину Шкарлету, то еще сейчас продолжаются консультации. Вариант, который может быть: его могут назначить временным исполняющим обязанности. По сценарию с Буславец (которую назначили врио министра энергетики - ред.). Для этого не нужен вообще комитет. Это - возможный сценарий. Это самостоятельно принимает Кабмин. Если нет, то тогда это сделаем на следующей пленарной неделе", - заявил он.

Отметим, Сергей Шкарлет является ректором Черниговского государственного технологического университета. Его называли главным кандидатом на должность министра образования. Однако, у нардепов возникли замечания к нему из-за баллотирования в Черниговскую областную раду от "Партии регионов".

Напомним, постановление о назначении Шкарлета министром образования внесли в Раду в начале неделе.

Однако, парламентский комитет не поддержал кандидатуру Шкарлета.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины образованиеВерховная РадаСлуга народа
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