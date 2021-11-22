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В Киеве и Львове с понедельника возобновляется очное обучение в школах

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Понедельник 22 ноября 2021 06:48
В Киеве и Львове с понедельника возобновляется очное обучение в школах Фото: Киев и Львов с понедельника открывают учебные заведения (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В понедельник, 22 ноября, возобновляется очное обучение в столичных школах. Во Львове на очное обучение возвращаются ученики 5-11 классов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

В Киеве наблюдается снижение количества госпитализаций и процента загруженности коек с кислородом в медучреждениях.

"Учитывая динамику снижения количества госпитализаций и процента загруженности коек с кислородом в медучреждениях столицы, комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о возвращении за парты учеников всех классов столичных школ", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что решение было принято, опираясь на рекомендации специалистов - медиков, вирусологов.

В свою очередь, мэр Львова Андрей Садовой анонсировал с 22 ноября возобновление очного обучения в 5-11 классах.

По его словам, такое решение было принято после консультаций с медиками. Садовой подчеркнул, что статистика детских заболеваний и госпитализаций пошла на убыль, но пока рано говорить, что Львов выходит из этой волны заболевания коронавирусом.

Ранее РБК-Украина писало о том, что школы Киева возвращают к очной работе.

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Киев Львов школа
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