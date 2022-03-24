Шкарлет анонсировал порядок завершения учебного года в условиях войны

Министр образования и науки Сергей Шкарлетт разъяснил схему, по которой планируют завершить учебный год в школах в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал министра .

"В настоящее время мы нарабатываем алгоритм, и в ближайшее время приказом Министерства образования и науки Украины будут утверждены методические рекомендации по отдельным вопросам завершения учебного года в условиях военного положения", – говорится в заявлении.

Шкарлет анонсировал появление рекомендаций, в которых объяснят процедуру выдачи свидетельств о базовом и полном общем среднем образовании. Документы обязательно получат все выпускные 9-го и 11-го классов, независимо от места пребывания.

Анонсированный документ урегулирует вопросы получения документов и для внутриперемещенных учащихся. Также свидетельства получат и школьники, выехавшие за пределы Украины.