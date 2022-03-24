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США намерены принять до 100 тысяч беженцев из Украины, - Reuters

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Вашингтон, Четверг 24 марта 2022 14:29
США намерены принять до 100 тысяч беженцев из Украины, - Reuters Фото: США готовятся принимать украинских беженцев (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Соединенные Штаты Америки (США) планируют принять до 100 000 украинцев, которые спасаются от войны России против Украины. Но пока не понятно, как будет проходить транспортная логистика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что официальное подтверждение может появиться в ближайшие дни, пока президента США Джо Байден находится с рабочей поездкой в Европе для координации реакции западных союзников на российское вторжение.

Как пишет Reuters, пока неясно, как украинские беженцы смогут попасть в США, поскольку непонятна транспортная и иммиграционная логистика.

По словам одного из представителей администрации Байдена, не все принятые украинцы пройдут через программу беженцев. Ожидается, что часть приедет по семейным визам или какой-то другой процедуре.

Напомним, ранее в Евросоюзе заявили, что из-за вторжения России в Украину наблюдается невиданный со времен Второй мировой войны поток беженцев.

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