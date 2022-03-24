США намерены принять до 100 тысяч беженцев из Украины, - Reuters

Соединенные Штаты Америки (США) планируют принять до 100 000 украинцев, которые спасаются от войны России против Украины . Но пока не понятно, как будет проходить транспортная логистика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что официальное подтверждение может появиться в ближайшие дни, пока президента США Джо Байден находится с рабочей поездкой в Европе для координации реакции западных союзников на российское вторжение.

Как пишет Reuters, пока неясно, как украинские беженцы смогут попасть в США, поскольку непонятна транспортная и иммиграционная логистика.

По словам одного из представителей администрации Байдена, не все принятые украинцы пройдут через программу беженцев. Ожидается, что часть приедет по семейным визам или какой-то другой процедуре.