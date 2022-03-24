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Шкарлет анонсував порядок завершення навчального року в умовах війни

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Київ, Четвер 24 березня 2022 16:41
Шкарлет анонсував порядок завершення навчального року в умовах війни Фото: Випускники-2022 обов'язково отримають свідоцтва про середню освіту (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет роз'яснив схему, за якою планують завершити навчальний рік у школах в умовах війни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал міністра.

"Наразі ми напрацьовуємо алгоритм, і найближчим часом наказом Міністерства освіти і науки України будуть затверджені методичні рекомендації щодо окремих питань завершення навчального року в умовах воєнного стану", – йдеться у заяві.

Шкарлет анонсував появу рекомендацій, у яких пояснять процедуру видачі свідоцтв про базову та повну загальну середню освіти. Документи обов'язково отримають всі випускних 9-го та 11-го класів, незалежно від місця перебування.

Анонсований документ врегулює питання отримання документів і для внутрішньо переміщених учнів. Також свідоцтва отримають і ті школярі, які виїхали за межі України.

До слова, Сполучені Штати зібралися прийняти до 100 тисяч біженців з України.

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