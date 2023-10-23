На шістьох 255 млн гривень. НАЗК знайшло "ліві" активи під час перевірок у військкомів

Так, під час проведення моніторингу способу життя керівного складу працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило необґрунтовані активи або ознаки незаконного збагачення на понад 255 млн грн.

"Цю суму виявлено лише за останні пів року у воєнкомів, матеріали справ стосовно яких передано до відповідних органів", - зазначили у відомстві.

Про які випадки йдеться

Одеська область

У липні працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК Євгену Борисову за незаконне збагачення на понад 188 млн грн та умисне ухилення від несення служби. В основу підозри лягли матеріали НАЗК.

Так, колишній одеський воєнком став відомим після журналістського розслідування про те, що його мати минулого року стала власницею вілли в Іспанії вартістю 3,7 млн євро. НАЗК за результатами моніторингу способу життя виявило у власності його дружини, матері та тещі ще й коштовний автопарк.

Також в поле зору НАЗК потрапив його підлеглий (заступник начальника ТЦК - начальник сектору комплектування Одеського обласного ТЦК) Денис Галушко.

Моніторинг способу життя воєнкома виявив ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на понад 14 млн грн.

Так, його близькі - дружина, мати, теща і син - стали власниками дороговартісного автопарку та нерухомості, не маючи на це доходів із законних джерел. НАЗК затвердило обґрунтований висновок стосовно Галушка та надіслало його до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

У жовтні НАЗК виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення начальника Малиновського районного ТЦК Одеси Вячеслава Кушнерова на суму майже 47 млн грн.

"У власності його дружини, матері, тещі та сина була виявлена нерухомість та автопарк", - розповіли у відомстві.

Оскільки він не зміг пояснити джерела походження усіх зазначених коштів, тож НАЗК направило матеріали справи до СУ ГУНП в Миколаївській області для притягнення його до кримінальної відповідальності.

Дніпропетровська область

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн і у керівника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала.

"Тут також не обійшлося без близьких - батька та дружини, які впродовж останніх років набули рухоме та нерухоме майно за кошти, законність походження яких довести не змогли", - розповіли в НАЗК.

Справу передано до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Полтавська область

Заступник начальника Полтавського обласного ТЦК також набув необґрунтованих активів, які виявило НАЗК. Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини становить понад 1,8 млн грн. Матеріали справи передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Львівська область

Ще одним посадовцем, щодо якого НАЗК провело моніторинг способу життя, став начальник Самбірського районного ТЦК Львівської області.

"Він та його дружина впродовж 2020-2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна. "Різниця між вартістю активів та офіційними доходами родини становить понад 4,4 млн грн.", - додали у відомстві.

Матеріали передано до САП для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

Таким чином, під час проведення моніторингу способу життя керівників ТЦК було виявлено необґрунтовані активи та ознаки незаконного збагачення на 255 млн 629 тис. грн.

Перевірки військкоматів в Україні

Нагадаємо, в Україні продовжуються перевірки військкоматів після того, як саме одеського військкома Євгена Борисова викрили на незаконному збагаченні на загальну суму 188 млн гривень. Президент Володимир Зеленський заявляв, що "перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних".

Раніше у ДБР анонсували нові підозри через зловживання військкомів. За даними на серпень 2023 року ДБР уточнювало, що розслідує 112 проваджень щодо посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).