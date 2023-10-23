На шестерых 255 млн гривен. НАПК нашло "левые" активы во время проверок у военкомов

Так, во время проведения мониторинга образа жизни руководящего состава работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило необоснованные активы или признаки незаконного обогащения более чем на 255 млн грн.

"Эта сумма обнаружена только за последние полгода у военкомов, материалы дел в отношении которых переданы в соответствующие органы", - отметили в ведомстве.

О каких случаях идет речь

Одесская область

В июле работники ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову за незаконное обогащение более чем на 188 млн грн и умышленное уклонение от несения службы. В основу подозрения легли материалы НАПК.

Так, бывший одесский военком стал известен после журналистского расследования о том, что его мать в прошлом году стала владелицей виллы в Испании стоимостью 3,7 млн евро. НАПК по результатам мониторинга образа жизни обнаружило в собственности его жены, матери и тещи еще и ценный автопарк.

Также в поле зрения НАЗК попал его подчиненный (заместитель начальника ТЦК - начальник сектора комплектования Одесского областного ТЦК) Денис Галушко.

Мониторинг образа жизни военкома выявил признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о его незаконном обогащении более чем на 14 млн грн.

Так, его близкие - супруга, мать, теща и сын - стали владельцами дорогостоящего автопарка и недвижимости, не имея на это доходов из законных источников. НАПК утвердило обоснованное заключение по Галушко и направило его в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона.

В октябре НАПК выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о незаконном обогащении начальника Малиновского районного ТЦК Одессы Вячеслава Кушнерова на сумму почти 47 млн грн.

"В собственности его жены, матери, тещи и сына была обнаружена недвижимость и автопарк", - рассказали в ведомстве.

Поскольку он не смог объяснить источники происхождения всех указанных средств, НАПК направило материалы дела в СУ ГУНП в Николаевской области для привлечения его к уголовной ответственности.

Днепропетровская область

НАПК выявило признаки незаконного обогащения на почти 8,5 млн грн и у руководителя Днепропетровского областного ТЦК Анатолия Пикала.

"Здесь также не обошлось без близких - отца и жены, которые в течение последних лет приобрели движимое и недвижимое имущество за средства, законность происхождения которых доказать не смогли", - рассказали в НАПК.

Дело передано в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона.

Полтавская область

Заместитель начальника Полтавского областного ТЦК также приобрел необоснованные активы, которые выявило НАПК. Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи составляет более 1,8 млн. грн. Материалы дела переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Львовская область

Еще одним должностным лицом, относительно которого НАПК провело мониторинг образа жизни, стал начальник Самборского районного ТЦК Львовской области.

"Он и его жена на протяжении 2020-2022 годов приобрели ряд объектов недвижимого имущества. "Разница между стоимостью активов и официальными доходами семьи составляет более 4,4 млн грн.", - добавили в ведомстве.

Материалы переданы в САП для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства.

Таким образом, во время проведения мониторинга образа жизни руководителей ТЦК были обнаружены необоснованные активы и признаки незаконного обогащения на 255 млн. 629 тыс. грн.

Проверки военкоматов в Украине

Напомним, в Украине продолжаются проверки военкоматов после того, как именно одесского военкома Евгения Борисова разоблачили на незаконном обогащении на общую сумму 188 млн гривен. Президент Владимир Зеленский в свое время заявлял, что "проверка обнаруживает много злоупотреблений, откровенно отвратительных".

Ранее в ГБР анонсировали новые подозрения из-за злоупотреблений военкомов. По данным на август 2023 года ГБР уточняло, что расследует 112 производств по должностным лицам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).