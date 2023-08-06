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Шість вагонів із зерном, які прямували до України, зійшли з рейок у Молдові

Фото: в Молдові зійшли з рейок вагони з зерном, які йшли до Україи (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Потяг із 61 вагоном зерна прямував із Молдови до річкового порту в Україні. Внаслідок аварії 6 з них перекинулись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що шість вагонів із зерном зійшли з рейок, коли потяг курсував на ділянці лінії Кульма-Чадир-Лунга. Він направлявся до Рені, українського річкового транспортного вузла на Дунаї.

"Попередня причина аварії - надзвичайно висока температура, через яку рейки втратили міцність", - зазначили в залізниці Молдови.

Зернова угода

17 липня РФ заявила про вихід із "зернової угоди". При цьому окупанти почали обстрілювати Одесу, атакуючи порт та портову інфраструктуру України. 

ЄС закликав країни "Великої двадцятки" тиснути на РФ з метою змусити її повернутися до зернової угоди. А Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

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Молдовавагонизерновий коридор