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Шість українців зіграють у кваліфікації Australian Open-2023

Фото: Даяна Ястремська водночас у топі резервного списку основної сітки (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Секстет вітчизняних професіоналів заявився у відбір до Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2023 року. Жіночу компанію доповнив Олексій Крутих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dartsrankings.

22-річний киянин отримав шанс дебютувати на турнірах "Великого шолома". Разом із п'ятьма співвітчизницями він потрапив до переліку учасників кваліфікації. Її старт призначений на 9 січня.

У жіночому відборі зіграють 5 українок. До представниць топ-200 – Катерини Байндль, Даяни Ястремської, Лесі Цуренко, Дарії Снігур – приєдналася Катаріна Завацька (308-ме місце рейтингу WTA). Водночас Байндль і Ястремська ідуть другою і третьою відповідно в резервному списку. Якщо з турніру знімуться кілька тенісисток, то вони кваліфікацію не гратимуть.

Натомість із першого раунду Australian Open-2023 розпочнуть ще дві українки. Компанію першій ракетці України Ангеліні Калініній складе Марта Костюк. Остання цьогоріч дійшла до 3-го раунду мейджора.

У суботу Калініна виграла турнір у Ліможі, що став останнім у сезоні-2022. Українська тенісистка затратила на перемогу три сети. На шляху до фіналу вона здолала ще чотирьох суперниць.

До слова, напередодні Вінус Вільямс отримала запрошення організаторів на участь в Australian Open.

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Марта КостюкДаяна ЯстремськаТеннис