ua ru
Пн, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вільямс-старша отримала запрошення на Australian Open: дебют відбувся 25 років тому

Новость на русском →
Мельбурн, Понеділок 19 грудня 2022 10:47
Вільямс-старша отримала запрошення на Australian Open: дебют відбувся 25 років тому Фото: Вінус Вільямс ніколи не перемагала на Australian Open (facebook.com/AustralianOpen)
Автор: Антон Федорців

Організатори Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2023 року запросили в основну сітку змагань легендарну американку Вінус Вільямс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter турніру.

42-річна зірка кортів отримала можливість виступити в Мельбурні. Australian Open-2023 запланований на 16-29 січня.

Уперше в Австралії Вільямс-старша зіграла в 1998 році, дійшовши до чвертьфіналу. З того часу вона пропустила лише 4 розіграші (2000, 2007, 2012, 2022 рр.). Найкращий результат американської тенісистки на першому мейджорі року – фінал (2003, 2017).

Вінус Вільямс, на відміну від молодшої сестри Серени, не оголошувала про завершення кар'єри. Цьогоріч екс-перша ракетка світу взяла участь у чотирьох турнірах (одиночний розряд), але програла всі 4 матчі, зокрема і на старті US Open.

Чинною переможницею Australian Open є господарка кортів Ешлі Барті. У цьогорічному фіналі вона здолала американку Даніель Коллінз у двох сетах (6:3, 7:6). Беззаперечний лідер сезону Іга Свьонтек дійшла в Мельбурні до півфіналу.

До слова, раніше Калініна виграла турнір у Ліможі завдяки перемозі над данкою Таусон у фіналі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис
NEWS
Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки
Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах