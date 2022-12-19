Вільямс-старша отримала запрошення на Australian Open: дебют відбувся 25 років тому

Організатори Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2023 року запросили в основну сітку змагань легендарну американку Вінус Вільямс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter турніру .

42-річна зірка кортів отримала можливість виступити в Мельбурні. Australian Open-2023 запланований на 16-29 січня.

Уперше в Австралії Вільямс-старша зіграла в 1998 році, дійшовши до чвертьфіналу. З того часу вона пропустила лише 4 розіграші (2000, 2007, 2012, 2022 рр.). Найкращий результат американської тенісистки на першому мейджорі року – фінал (2003, 2017).

Вінус Вільямс, на відміну від молодшої сестри Серени, не оголошувала про завершення кар'єри. Цьогоріч екс-перша ракетка світу взяла участь у чотирьох турнірах (одиночний розряд), але програла всі 4 матчі, зокрема і на старті US Open.

Чинною переможницею Australian Open є господарка кортів Ешлі Барті. У цьогорічному фіналі вона здолала американку Даніель Коллінз у двох сетах (6:3, 7:6). Беззаперечний лідер сезону Іга Свьонтек дійшла в Мельбурні до півфіналу.