UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шість ударів за 20 хвилин. РФ била по Харкову з Бєлгородської області: фото наслідків

Фото: наслідки удару РФ по Харкову 24 вересня (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталія Кава

В результаті обіднього удару по місту Харків загинули троє людей. Росія поцілила у чотири райони міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-телеграм канал Харківської прокуратури.

Як уточнили у прокуратурі, з 15:20 по 15:40 по Харкову було завдано шість ударів ФАБ-250/500 з Бєлгородскої області.

Ситуація у місті

У Київському районі міста ракета влучила у девʼятиповерховий житловий будинок. В результаті цього там загинула жінка, ще 20 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

У цьому ж районі правоохоронці виявили ще одне влучання по відкритій земельній ділянці.

У Немишлянському районі було зафіксовано влучання авіабомби по цеху хлібозаводу. Там загинула жінка, ще 8 людей отримали поранення. Всі постраждалі - співробітники підприємства.

У Салтівському районі авіабомба влучила поблизу будинків та дитячого майданчика. Там також загинула, жінка, ще двоє людей отримали поранення. У цьому ж районі зафіксовано ще одне влучання по відкритій ділянці - поранено чоловіка.

У Шевченківському районі міста авіабомба влучила у лісосмугу.

 Фото: наслідки удару РФ по Харкову 24 вересня (t.me/prokuratura_kharkiv)

Удар РФ по ХАркову

Сьогодні Російська Федерація завдала масштабного удару по житловому району Харкова. В одному з районів було влучання у багатоповерхівку. Детально про наслідки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україні