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Шесть ударов за 20 минут. РФ била по Харькову из Белгородской области: фото последствий

Фото: последствия удара РФ по Харькову 24 сентября (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталья Кава

В результате обеденного удара по городу Харьков погибли три человека. Россия попала в четыре района города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-телеграмм канала Харьковской прокуратуры.

Как уточнили в прокуратуре, с 15:20 по 15:40 по Харькову были нанесены шесть ударов ФАБ-250/500 из Белгородской области.

Ситуация в городе

В Киевском районе города ракета попала в девятиэтажный жилой дом. В результате этого там погибла женщина, еще 20 человек получили травмы разной степени тяжести.

В этом же районе правоохранители обнаружили еще одно попадание по открытому земельному участку.

В Немышлянском районе было зафиксировано попадание авиабомбы по цеху хлебозавода. Там погибла женщина, еще 8 человек получили ранения. Все пострадавшие – сотрудники предприятия.

В Салтовском районе авиабомба попала вблизи домов и детской площадки. Там также погибла, женщина, еще два человека получили ранения. В этом же районе зафиксировано еще одно попадание по открытому участку - ранен мужчина.

В Шевченковском районе города авиабомба попала в лесополосу.

Фото: последствия удара РФ по Харькову 24 сентября (t.me/prokuratura_kharkiv)

Удар РФ по Харькову

Сегодня Российская Федерация нанесла масштабный удар по жилому району Харькова. В одном из районов было попадание в многоэтажку. Подробно о последствиях – читайте в материале РБК-Украина.

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