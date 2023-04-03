Шість температурних рекордів: березень в Києві був одним з найтепліших в історії

Середньомісячна температура повітря березня у Києві склала 4,8 градуса, що вище кліматичної норми на 2,3 градуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Протягом трьох діб, з 24 по 26 березня у Києві було зафіксовано шість рекордних показників температури повітря, повідомили в обсерваторії

Найхолодніше було 13 березня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 4,0 градусів морозу, а найтепліше - 24 числа, коли максимальна температура підвищилась до 20,0 градусів тепла, встановивши таким чином температурний рекорд.

Нагадаємо, середньорічна температура у Києві у 2022 році становила 9,7 градусів тепла, що на 0,7 градусів вище кліматичної норми. Він посів сьому сходинку у рейтингу найтепліших з 1881 року.

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