Шесть температурных рекордов: март в Киеве был одним из самых теплых в истории

По данным климатологов, в рейтинге самых теплых март этого года занял 11 позицию.

Холоднее всего было 13 марта, когда минимальная температура снизилась к утру до 4,0 градусов мороза, а теплее всего - 24 числа, когда максимальная температура повысилась до 20,0 градусов тепла, установив таким образом температурный рекорд.

В течение трех суток, с 24 по 26 марта, в Киеве было зафиксировано шесть рекордных показателей температуры воздуха, сообщили в обсерватории

Осадков на проспекте Науки выпало 42 мм или 105 % климатической нормы.