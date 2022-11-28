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Шість пунктів пропуску на кордоні з Молдовою не працюють через відсутність світла

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Понеділок 28 листопада 2022 10:28
Шість пунктів пропуску на кордоні з Молдовою не працюють через відсутність світла Ілюстративне фото: шість пунктів пропуску на кордоні з Молдовою не працюють через відсутність світла (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На українсько-молдовському кордоні призупинили роботу шість пунктів пропуску через відсутність електроенергії та технічні збої в базі даних митного органу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Прикордонна поліція Молдови повідомила про призупинення роботи трьох пунктів пропуску - Вулканешти-Виноградівка, Мирне-Табаки та Басарабка-Серпневе.

Пізніше інформацію оновили та вказали про перерву у роботі ще трьох пунктів - Чадир-Лунга-Нові Траяни, Окниця-Сокиряни та Сейць-Лісне.

Нагадаємо, що майже 90% Молдови залишилися без світла через ракетні удари РФ по енергетиці України 23 листопада.

Окрім того, сьогодні по всій Україні ввели аварійні відключення електроенергії внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності.

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