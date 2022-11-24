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Майже 90% Молдови залишилося без світла. В МЗС викликали російського посла

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Кишинів, Четвер 24 листопада 2022 11:08
Майже 90% Молдови залишилося без світла. В МЗС викликали російського посла Фото: світло у Молдові зникло у 90% споживачів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Майже 90% Молдови залишилися без світла через ракетні удари РФ по енергетиці України. Через це російського посла у Молдові викликали у Міністерство закордонних справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Молдови Ніку Попеску в інтерв'ю BBC Newshour.

"Я бачу дуже мало вогнів, 90% країни без електрики", - сказав він.

За його словами, вчора у Молдові зупинилися тролейбуси, вимкнулися світлофори та водопостачання.

"Традиційно ми імпортуємо електроенергію з України та Румунії. В останні півтора місяці були перебої, але сьогодні блекаут набагато гірший", - підкреслив Попеску.

Глава МЗС заявив, що Росія навмисно атакувала Україну, аби нашкодити і Молдові. При цьому він допускає гуманітарну кризу у Молдові, оскільки деякі громадяни можуть виїхати до ЄС через проблеми зі світлом та газом.

Сьогодні через масові відключення світла МЗС Молдови викликав російського посла Олєга Васнєцова.

Нагадаємо, через вчорашні ракетні удари Росії у Модові спостерігалися серйозні проблеми зі світлом.

Президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія намагається залишити її країну у темряві.

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