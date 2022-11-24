Майже 90% Молдови залишилося без світла. В МЗС викликали російського посла

Майже 90% Молдови залишилися без світла через ракетні удари РФ по енергетиці України. Через це російського посла у Молдові викликали у Міністерство закордонних справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Молдови Ніку Попеску в інтерв'ю BBC Newshour.

"Я бачу дуже мало вогнів, 90% країни без електрики", - сказав він.

За його словами, вчора у Молдові зупинилися тролейбуси, вимкнулися світлофори та водопостачання.

"Традиційно ми імпортуємо електроенергію з України та Румунії. В останні півтора місяці були перебої, але сьогодні блекаут набагато гірший", - підкреслив Попеску.

Глава МЗС заявив, що Росія навмисно атакувала Україну, аби нашкодити і Молдові. При цьому він допускає гуманітарну кризу у Молдові, оскільки деякі громадяни можуть виїхати до ЄС через проблеми зі світлом та газом.

Сьогодні через масові відключення світла МЗС Молдови викликав російського посла Олєга Васнєцова.