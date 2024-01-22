Шість областей Росії історично були заселені українцями: Зеленський підписав указ

Як зазначається в указі, Росія впродовж століть систематично вчиняла і продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності, пригноблення українців, порушення їхніх прав і свобод, у тому числі на історично населених ними землях на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині.

Також Москва порушує права українців на отримання освіти українською мовою та її вільне використання, громадянські, соціальні, культурні та релігійні права, право доступу до україномовних ЗМІ, йдеться в документі.

Указом доручено Кабміну розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців в РФ, у тому числі на історично населених ними землях (на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині).

Крім того, Україна збере факти і свідчення про злочини, вчинені проти українців, що проживають (проживали) на територіях Росії, історично населених етнічними українцями, про політику примусової русифікації, політичні репресії та депортації щодо українців, відновлення та збереження історичної пам’яті.

Українці у Російській імперії

Українці століттями заселяли територію Російської імперії. У XVI-XVII століттях їх активна поселенська діяльність охопила Слобожанщину, Донщину та Кубань. У XVIII-XIX століттях українці подорожували вглиб Сибіру та на Далекий Схід, розселяючись на вільних землях. Міста, створені українцями, включали в себе такі населені пункти, як Новочеркаськ, Ростов-на-Дону, Таганрог та інші.

Кубань стала найбільшим осередком українського переселення. За даними перепису 1897 року на цій землі проживало 1,1 мільйона українців, що становило майже 40% загального населення краю. Українці були основною етнічною групою на Кубані та становили найбільшу частину населення міст.

В Курській, Бєлгородській та Орловській губерніях українці складали значну частку населення, у деяких районах навіть переважали.

Також на Далекому Сході українці визначалися серед найбільших етнічних груп. Зокрема, Приморський край, а також Амурська та Іркутська губернії були основними регіонами проживання українців.

У переписі населення СРСР 1926 року зазначалося, що на території Росії проживало 7,92 мільйона українців, що складало 7,4% загального населення. Слід відзначити, що ці дані можуть бути не абсолютно точними, оскільки деякі українці можливо реєструвалися як росіяни.