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Зеленський підписав указ про історично населені українцями території Росії

Україна, Понеділок 22 січня 2024 09:49
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Зеленський підписав указ про історично населені українцями території Росії Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час привітання з Днем соборності.

"Ми маємо сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України й нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію", - сказав він.

Як зазначив Зеленський, для цього він писав відповідний указ. "Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього", - додав президент.

Водночас текст документа на сайті президента поки що відсутній.

Українці на території Російської імперії

Українці заселяли регіони Російської імперії з давніх-давен. У XVI-XVII століттях вони активно заселяли Слобожанщину, Донщину та Кубань. У XVIII-XIX століттях українці переселялися на вільні землі в Сибір та на Далекий Схід. Українці заснували такі міста, як Новочеркаськ, Ростов-на-Дону, Таганрог та інші.

Найбільше українців проживало на Кубані. За переписом населення 1897 року, на Кубані проживало 1,1 мільйона українців, що становило близько 40% населення краю. Українці становили основну частину населення Кубані, а також були найбільшою національною групою в містах краю.

У цих Курській, Бєлгородській та Орловській губерніях українці становили значну частку населення, а в деяких районах навіть більшість.

На Далекому Сході українці також були однією з найбільших національних груп. Українці проживали переважно в Приморському краї, а також в Амурській та Іркутській губерніях.

Згідно з переписом населення СРСР 1926 року, на території Росії проживало 7,92 мільйона українців, що становило 7,4% від загальної кількості населення Росії. Перепис 1926 року не був повністю точним, оскільки деякі українці могли зареєструватися як росіяни.

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